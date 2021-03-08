РИАМО - 8 мар. Ограничение транзитного движения грузового транспорта в столице — это необходимая мера для повышения безопасности на дорогах, сообщила РИАМО член Общественного совета при министерстве транспорта РФ Наталья Агре.

«Проблема аварийности с участием грузового транспорта в России стоит очень остро. Часто Москву используют в качестве транзита для длительных поездок, отсюда и печальная статистика — более половины всех дорожных происшествий связано с переутомлением», — сказала Агре.

Она подчеркнула, что водители большегрузов чаще отправляются в продолжительные поездки, а значит и времени за рулем проводят существенно больше, чем водители легковых авто.

Перевод транзитных фур с МКАД на альтернативные трассы помог сделать движение быстрее и безопаснее. В связи с этим является показательным тот факт, что самые серьезные аварии происходят именно с грузовиками из-за невнимательности водителей.

С 5 апреля грузовики свыше 3,5 тонн смогут двигаться транзитом только по ЦКАД и трассам А-107 и А-108. Изменения никак не затронут водителей пикапов, которые зарегистрированы в качестве легкового автомобиля. Ранее движение транзитных грузовиков массой свыше 12 тонн было переведено на ЦКАД и бесплатные дороги А-107 и А-108.