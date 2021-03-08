РИАМО - 8 мар. Возгорание автомобиля произошло на МКАД в районе пересечения с Волгоградским проспектом, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Машина загорелась в правом ряду по основному ходу. Никто в результате происшествия не пострадал.

«На месте работают службы МЧС. Без пострадавших», - говорится в сообщении.

Из-за инцидента движение транспорта на указанном участке автодороги затруднено на 1,7 км.