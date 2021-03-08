РИАМО - 8 мар. Столичная прокуратура инициировала проверку после инцидента с ребенком в торговом центре на проспекте Мира в Москве, сообщает пресс-службы прокуратуры города.

«По предварительной информации, 8 марта 2021 года малолетняя 2017 года рождения, находясь около фудкорта в торговом центре на проспекте Мира, наступила на оголенный электропровод», - говорится в сообщении.

Девочке потребовалась госпитализация в медицинское учреждение.

Проводить проверку по данному факту будет Бабушкинская межрайонная прокуратура. В ходе проведения проверочных мероприятий установят все обстоятельства и причины произошедшего.

Кроме того, прокуратура даст оценку соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.