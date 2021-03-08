РИАМО - 8 мар. В честь Международного женского дня в автобусах, на автовокзалах и автостанциях «Мострансавто» представительницам прекрасного пола дарят цветы - тюльпаны и мимозы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Сегодня поздравления принимают сотни женщин в автобусах и на станциях «Мострансавто» в Люберцах, Одинцове, Мытищах, Подольске, Коломне, Волоколамске, Ногинске, Пушкине, Клину, Истре, Долгопрудном, Солнечногорске, Воскресенске, Бронницах, Луховицах, Рузе, Можайске, Звенигороде, Озерах и в других городах», - говорится в сообщении.

Также для создания атмосферы праздника в некоторых автобусах салоны украсили поздравительными плакатами и воздушными шариками.

Кроме того, в Мытищах, Видном, Домодедове, Долгопрудном, Сергиевом Посаде, Химках и Люберцах устроили акцию, в рамках которой цветы на остановках раздают молодые люди, одетые в костюмы XIX века. Джентльмены также читают стихи, помогают сесть в автобус.

Женщин также поздравляют в общественном транспорте по громкой связи.

К празднику на пригородных железнодорожных станциях ЦППК также транслируются аудиопоздравления от звезд. Кроме того, в честь 8 Марта транспортная компания на своем сайте дарит бесплатный доступ к познавательным онлайн-курсам.