РИАМО - 8 мар. Известный советский пианист, педагог и народный артист РСФСР Дмитрий Башкиров скончался в возрасте 89-ти лет, пишет Газета.ru.

«Скончался один из виднейших представителей русской пианистической школы — Дмитрий Башкиров. За долгие десятилетия он оставил глубокий и яркий след как концертирующий пианист и блестящий педагог», — написал скрипач Лев Маркиз в Facebook.

Башкиров родился в Тбилиси. В 1950-х уехал на учебу в Москву, после преподавал в Московской консерватории. В конце 80-х переехал в Испанию, где почти четверть века преподавал в Высшей школе музыки в Мадриде.

Звание народного артиста РСФСР Башкиров получил в 1990 году.