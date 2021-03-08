РИАМО - 8 мар. На Северянинском путепроводе в Москве произошло столкновение четырех машин, в результате аварии никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

«Перекрыты левая и средняя полосы в сторону центра», — говорится в сообщении.

Из-за инцидента движение на данном участке затруднено на 2,7 км.

На данный момент серьезных пробок в столице нет. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность дорог оценивается всего в 2 балла из 10 возможных.