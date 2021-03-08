РИАМО - 8 мар. Российский рок-музыкант Артем Павленок, выступающих под псевдонимом Тим ASPER X, выложил на своем YouTube-канале кавер на песню группы «Кувалда» «Бетономешалка» и посвятил его москвичкам, отмечающим Международный женский день.

Необычная премьера состоялась прямо на улицах столицы.

«Раскрашенная под огромный тюльпан бетономешалка и песня из колонок привлекали москвичек, которых тут же поздравляли с праздником и одаривали цветами», — говорится в подписи к видеоролику.

Огромный четырехосный «КамАЗ» зеленого цвета украсили стикерами цветов, а также яркими разноцветными лентами. На машине также красовалась надпись «Букетомешалка. Восьмимартизм».

Грузовик останавливался на улицах города, из него выходил артист и раздавал цветы жительницам столицы в честь праздника — девочкам, девушкам, женщинам и бабушкам.

Многие дамы были в шоке от такого оригинального презента — тюльпаны из «букетомешалки» не оставили никого равнодушными.

Пользователи Сети назвали идею шикарной, а многие пожелали увидеть такой цветочный автомобиль и в своих городах.