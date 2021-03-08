РИАМО - 8 мар. На сегодняшний день толщина льда на водоемах Московской области варьируется от 0 до 58 см, при этом средняя толщина составляет 31 см, сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

«Работники «Мособлпожспаса» совместно с сотрудниками Госинспекции по маломерным судам и инспекторами Госпожнадзора ежедневно проводят замеры толщины льда на 62 водоемах Подмосковья», — говорится в сообщении.

Во избежание несчастных случаев спасатели настоятельно рекомендуют избегать посещения ряда водных объектов. Среди них: река Лопасня в Чехове; река Ока в Кашире, Серпухове, Коломне, Озерах, Луховицах и Ступине; река Коломенка в Коломне; река Москва в Коломне, Бронницах и Жуковском; река Клязьма в Ногинске и Орехово-Зуеве; река Яуза в Мытищах.

Также не рекомендуется выходить на лед на реках: Вохонка в Павловском Посаде; Гуслица в Егорьевске; Пахра в Подольске; Волга в Дубне; Гнилуша в Домодедове; Нерская, озеро Светлое и озеро Островное в Воскресенске.

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