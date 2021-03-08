РИАМО - 8 мар. Пятый год подряд женщины выступают основными инициаторами покупки квартир в новостройках на территории Троицкого и Новомосковского административных округов, сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы.

«Два-три года назад назад гендерные предпочтения были таковы: 60% покупателей — именно женщины. Сейчас они еще больше укрепили свои позиции: теперь это порядка 65%. Но и там, где официальным покупателем является мужчина, инициатором покупки является, как правило, все равно, женщина», — отметил глава департамента Владимир Жидкин.

Он подчеркнул, что 60-65% потенциальных собственников жилья в ТиНАО состоят в браке, причем 70-72% являются родителями. Более половины семей имеют одного ребенка, треть — двух детей, около 4% — трех и более.

«Семьи молодые, средний возраст — 26-35 лет. Что для них важно? Комфортная квартира, транспортная доступность, экология и, конечно, современная социальная инфраструктура. Соцсфера является одним из главных приоритетов в развитии новых территорий, этот плюс очевиден для всех», — подчеркнул глава департамента.

В текущем году в новой Москве планируется ввести в эксплуатацию порядка 2 миллионов квадратных метров жилья.

С июля 2012 года в ТиНАО построили более 80 детских садов, школ и поликлиник в шаговой доступности от жилых кварталов.

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