РИАМО - 8 мар. Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, сколько граммов шоколада можно употреблять в день, чтобы не нанести вред своему организму, пишет Nation News.

«Безопасным считается употребление шоколада не более 30 граммов в день. Желательно в первой половине дня. Это три полоски стандартной плитки», — сказала Русакова.

По ее словам, всего 10 граммов этой сладости необходимо для поднятия настроения и получения пользы.

Эксперт отметила, что шоколад можно есть в любом возрасте. Однако для каждого человека есть своя суточная доза калорий, поэтому нужно ей следовать.

Одно из самых распространенных заблуждений — шоколад в подростковом возрасте можно есть в больших количествах без ущерба для здоровья.

«Сладкие продукты в подростковом возрасте нужно ограничивать, потому что рост флоры напрямую зависит от того, сколько сахара употребляет подросток. Злоупотреблять не стоит», — уверена врач.

Она также добавила, что популярные сладкие батончики являются псевдошоколадом. В этой продукции крайне мало какао-бобов, также зачастую используется заменитель какао-масла.