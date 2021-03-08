РИАМО - 8 мар. Москва смогла отказаться от ввода локдауна по коронавирусу осенью благодаря масштабному коечному фонду и отработанной технологии выявления и лечения Covid-19, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра отметила, что у Москвы была возможность наблюдать, как развивалась ситуация с распространением пандемии в Китае и Европе. Временной лаг позволил эффективно принять необходимые меры.

«Нас вполне можно сравнивать с Нью-Йорком. Мы справились достаточно лучше, вовремя приняли ограничительные мероприятия, введя локдаун весной. Мы ввели локдаун на 1,2 тысячи заболевших, Нью-Йорк ввел локдаун на 20 тысячах заболевших в сутки. По большому счету, это уже не имело никакого смысла», — сказала Ракова в интервью Антону Красовскому в программе «Антонимы».

По ее словам, вводить локдаун нужно было вовремя. Нью-Йорк получил избыточную смертность за весенний период, которая в целом по году в два раза превышает московскую смертность.

«Многие европейские страны выбрали тактику, при которой они не отменяли локдаун. Поэтому любая их попытка снизить ограничительные меры автоматически ведет за собой взрывной рост заболеваемости», — отметила вице-мэр.

Режим самоизоляции в столице вводился только весной, а во время осеннего роста заболеваемости действовали ограничительные меры. Это позволило городу жить полноценной жизнью несмотря на то, что число заболевших в три раза превысило показатели весны.

«Не вводить режим самоизоляции осенью позволил целый ряд факторов, включая созданный коечный фонд, отработанные технологии по выявлению и лечению коронавируса, а также популяционный иммунитет», — подчеркнула Ракова.

Резервные госпитали позволили оказывать плановую медпомощь в полном объеме. Осенью уровень свободного коечного фонда для Covid-больных не опускался ниже 25-30%.

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Текстовая трансляция

8 МАРТА

- Рынок труда Москвы пострадал из‑за пандемии коронавируса. В настоящее время уровень безработицы уже опустился и составил 0,8-0,9%.​

- Ракова заявила, что Москва готова к возможному подъему заболеваемости Covid‑19. Временные госпитали останутся в столице до конца 2021 года.

- Антитела к коронавирусу имеют до 43% москвичей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова:

В Москве официально переболело, то есть внесены в ковидный регистр, более миллиона человек. <…> Мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета, антитела G на сегодняшний день имеют в среднем 42-43% москвичей», — сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24»

- Мобильные пункты вакцинации от Covid‑19 являются самыми популярными среди москвичей. В ГУМе прививаются порядка 250-300 человек в день.

- Более 700 тыс человек привились от коронавируса в Москве. С начала пандемии в городе зафиксировали 991 816 случаев заражения Covid‑19.

- 1037 пациентов вылечились после коронавируса в Москве за сутки. Общее количество выздоровевших выросло в городе до 912 146.

- За сутки в России зарегистрировали 10 253 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 746 больных. В Москве - 1421.