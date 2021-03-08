РИАМО - 8 мар. Памятнику Сергею Есенину в столице вернут исторический облик в ходе работ по реставрации, которые запланированы на 2022 год, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Монумент на Есенинском бульваре был открыт в 1972 году. Его авторами стали народный художник СССР Владимир Цигаль, архитекторы Сергей Вахтангов и Юрий Юров.

«Сейчас в Мосгорнаследии находится проект реставрации монумента. Только после того, как он будет одобрен экспертами, работы можно будет начинать. Они пройдут под нашим контролем», — сказал глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Он подчеркнул, что для разработки научно-проектной документации специалисты провели многочисленные историко-архивные исследования, а также изучили все особенности памятника.