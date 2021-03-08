РИАМО - 8 мар. Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своего малолетнего сына на юге города, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел 8 марта в квартире дома на Пролетарском проспекте. Там нашли тело шестилетнего мальчика с различными травмами. Сотрудники полиции задержали отца ребенка, находившегося в состоянии сильного опьянения.

«Установлено, что задержанный является инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов Москвы», — говорится в сообщении.

По данному факту назначена служебная проверка.

«Сотрудник будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям и будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке», — сказал начальник управления общественных связей столичного главка МВД Владимир Васенин.