РИАМО - 8 мар. Согласно опросу компании Ipsos, россияне считают неоправданно высокими зарплаты политиков (79% респондентов) и банкиров (61%), пишет РБК.

Также граждане РФ считают, что слишком большие зарплаты получают программисты (25%) и сотрудники полиции (14%).

«Слишком маленькую зарплату, по мнению опрошенных, в России получают соцработники (71%), медсестры (70%), работников яслей и нянь (69%). О недостаточной оплате труда учителей заявили 63% опрошенных», — говорится в сообщении.

При этом, по мнению россиян, получают столько, сколько должны, бухгалтеры, инженеры, работники магазинов.

Ранее сервис «Работа.ру» сообщил, что россияне хотели бы получать на работе в среднем 158 тысяч рублей ежемесячно.