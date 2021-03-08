РИАМО - 8 мар. К Международному женскому дню на пригородных железнодорожных станциях ЦППК транслирует аудиопоздравления от звезд, также в честь праздника транспортная компания дарит бесплатный доступ к познавательным онлайн-курсам, сообщает пресс-служба компании.

«Восемь уроков курса «Методология управления проектом» образовательной платформы Geekbrains от Mail.ru помогут получить знания в новой профессии и повысить уровень в сфере менеджмента», - говорится в сообщении.

В рамках курса можно узнать основные правила и нюансы работы, которые необходимы для достижения высоких результатов в продвижении продукта. Чтобы получить доступ к урокам, необходимо пройти регистрацию. Найти курс можно на сайте ЦППК.

Также на сайте можно получить доступ к мастер-классам «Школы стилистов Персона». Эти уроки научат выбирать образ для праздничного вечера и делать красивые укладки на каждый день. Всего в курс входят семь уроков, в которых мастера доступно и наглядно показывают, как создаются самые любимые прически: хвосты, косы, пучки и многое другое.