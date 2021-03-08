РИАМО - 8 мар. Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил о необходимости защиты цифрового суверенитета, сейчас важно выработать модельные законы, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее Facebook принял решение о блокировке ряда публикаций российских СМИ.

«Решение компании нарушает основополагающие права и свободы граждан, право на распространение и получение информации», — сказал Володин.

Он подчеркнул, что это происходит не в первый раз. До этого аналогичные решения приняли в Instagram и Twitter. Володин заявил, что это неприемлемо и нарушает законодательство РФ.

В Госдуме намерены предложить несколько законодательных решений, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ.

«Сегодня во многих государствах — Италии, Австралии, Индии, других странах мира — вырабатывают свои предложения по борьбе с беспределом глобальных IT-компаний, вплоть до самых серьезных мер ответственности. Проблема созрела, чтобы обсуждать ее в международных форматах», — добавил Володин.

Решением проблемы может быть корректировка национального законодательства, новые модельные законы и обеспечение цифрового суверенитета.

В нижней палате российского парламента считают, что данный вопрос будет приоритетным в повестке ближайших международных встреч.