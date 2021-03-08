РИАМО - 8 мар. В Третьяковской галерее с 11 по 18 марта состоится показ кинолент финских режиссеров, организаторами мероприятия выступили посольство Финляндии в Москве, национальный фильмофонд Финляндии SES и Государственная Третьяковская галерея, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Зрителям представят десять картин, которые сняли в Финляндии за последнее десятилетие.

«Программа предлагает познакомиться с разными темами и жанрами: от нуара о жизни двух братьев на окраине Хельсинки и истории об экологической катастрофе до комедии по мотивам романа популярного финского писателя Туомаса Кюре», — говорится в сообщении.

Все картины в целом получили хвалебные отзывы критиков и зрителей. Кроме того, они имеют престижные международные и национальными награды.

Фильмы будут показывать на языке оригинала с русскими субтитрами. Для того, чтобы поучаствовать в мероприятии, необходимо приобрести билет стоимостью 250 рублей.