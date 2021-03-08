РИАМО - 8 мар. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, он пожелал им здоровья, счастья и взаимопонимания с близкими, передает Федеральное агентство новостей.

Национальный лидер подчеркнул, что женщины привносят в этот мир красоту, нежность, гармонию и безусловную материнскую любовь.

«Забота о детях, тепло домашнего уюта, которым вы всегда стремитесь окружить своих родных, — все это нелегкий каждодневный труд. Он, конечно же, заслуживает самого высокого признания», — сказал Путин.

Также президент высоко оценил труд женщин-врачей, фельдшеров и медсестер, которые спасают людей и борются с коронавирусом. Глава государства поблагодарил медиков за их работу.

Президент пожелал жительницам страны успехов, взаимопонимания с близкими, здоровья, а также много причин для радости и улыбок.

«Будьте счастливы!» — завершил обращение Путин.