РИАМО - 8 мар. Панда Жуи поздравил с 8 Марта свою подругу Диндин, самостоятельно нарисовав ей яркую праздничную открытку, сообщает пресс-служба Московского зоопарка.

«Жуи подготовил для Диндин букет и открытку, которую традиционно нарисовал собственной лапкой. Киперы поместили букет в вазу изо льда и дополнили подарок подушками, набитыми ароматной соломой», — говорится в сообщении.

Диндин с радость приняла подарки. Она сразу обратила внимание на подушки, а после подошла к вазе с цветами. Кроме того, панда обнюхала праздничную открытку, нарисованную другом. Поняв, что она несъедобна, Диндин из угощений выбрала сочную грушу.

Подарки к празднику получили и другие обитатели зоосада. К примеру, пингвинам досталась рыба, а кафрские вороны получили бумажные цветы и коробки с насекомыми.