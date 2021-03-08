РИАМО - 8 мар. В тройке самых популярных марок легковых автомобилей среди жительниц Москвы оказалась Kia, Hyundai и Nissan, сообщается на сайте столичного управления ГИБДД.

Госавтоинспекция к 8 Марта проанализировала предпочтения москвичек при выборе легковушек за последние пять лет.

«В топ самых популярных марок легковых автомобилей среди женского пола попали Kia, Hyundai, Nissan, Mercedes-Benz, Volkswagen», — говорится в сообщении.

Самые популярные цвета кузова среди женщин — черный и белый. Но также популярностью пользуются синий, серый и красный.