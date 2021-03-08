РИАМО - 8 мар. Подъем заболеваемости коронавирусом в Москве возможен, но город готов к любым сценариям, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Я понимаю, что на сегодняшний день мы готовы к любому сценарию развития событий. Подъем заболеваемости возможен, но я очень надеюсь, что он не будет таким же (как в 2020 году - ред.)», — сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».
Она добавила, что временные госпитали останутся в столице до конца 2021 года даже при условии, что не будет пациентов, зараженных коронавирусом.
«Мы сейчас уже думаем и создаем постоянные резервные мощности или корпуса для того, чтобы в случае повторения таких ситуаций у нас постоянно были койки для лечения различного рода инфекций в условиях эпидемии», — добавила Ракова.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
8 МАРТА
- Рынок труда Москвы пострадал из‑за пандемии коронавируса. В настоящее время уровень безработицы уже опустился и составил 0,8-0,9%.
- Ракова заявила, что Москва готова к возможному подъему заболеваемости Covid‑19. Временные госпитали останутся в столице до конца 2021 года.
- Антитела к коронавирусу имеют до 43% москвичей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова:
- Мобильные пункты вакцинации от Covid‑19 являются самыми популярными среди москвичей. В ГУМе прививаются порядка 250-300 человек в день.
- Более 700 тыс человек привились от коронавируса в Москве. С начала пандемии в городе зафиксировали 991 816 случаев заражения Covid‑19.
- 1037 пациентов вылечились после коронавируса в Москве за сутки. Общее количество выздоровевших выросло в городе до 912 146.
- За сутки в России зарегистрировали 10 253 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 746 больных. В Москве - 1421.
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