РИАМО - 8 мар. Подъем заболеваемости коронавирусом в Москве возможен, но город готов к любым сценариям, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Я понимаю, что на сегодняшний день мы готовы к любому сценарию развития событий. Подъем заболеваемости возможен, но я очень надеюсь, что он не будет таким же (как в 2020 году - ред.)», — сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что временные госпитали останутся в столице до конца 2021 года даже при условии, что не будет пациентов, зараженных коронавирусом.

«Мы сейчас уже думаем и создаем постоянные резервные мощности или корпуса для того, чтобы в случае повторения таких ситуаций у нас постоянно были койки для лечения различного рода инфекций в условиях эпидемии», — добавила Ракова.

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Текстовая трансляция

8 МАРТА

- Рынок труда Москвы пострадал из‑за пандемии коронавируса. В настоящее время уровень безработицы уже опустился и составил 0,8-0,9%.​

- Ракова заявила, что Москва готова к возможному подъему заболеваемости Covid‑19. Временные госпитали останутся в столице до конца 2021 года.

- Антитела к коронавирусу имеют до 43% москвичей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова:

В Москве официально переболело, то есть внесены в ковидный регистр, более миллиона человек. <…> Мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета, антитела G на сегодняшний день имеют в среднем 42-43% москвичей», — сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24»

- Мобильные пункты вакцинации от Covid‑19 являются самыми популярными среди москвичей. В ГУМе прививаются порядка 250-300 человек в день.

- Более 700 тыс человек привились от коронавируса в Москве. С начала пандемии в городе зафиксировали 991 816 случаев заражения Covid‑19.

- 1037 пациентов вылечились после коронавируса в Москве за сутки. Общее количество выздоровевших выросло в городе до 912 146.

- За сутки в России зарегистрировали 10 253 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 746 больных. В Москве - 1421.