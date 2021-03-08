РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 мар. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил жительниц округа с Международным женским днем.

«Самый добрый, светлый, нежный и прекрасный день в году - 8 Марта! Праздник весны, пробуждения природы, любви, тепла и красоты!» - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В своем поздравлении он пожелал женщинам любви.

«Дорогие женщины, пусть это тепло поселится в ваших домах! Пусть красота природы вдохновляет, а начало весны подарит любовь, улыбки, нежность, счастье! С праздником вас, дорогие, любимые, милые женщины!» - отметил глава.