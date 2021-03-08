РИАМО - 8 мар. Некоторые виды вакцинации надо сделать обязательными, но это не касается прививки от коронавируса, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Я бы сделала вакцинацию обязательной, если бы такая возможность была. Не всех вакцин. Есть вакцины, вакцинация которых принципиальна. Я бы не сказала, что сделала бы ее обязательной от ковида», - сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что есть определенные детские заболевания, которые несут колоссальные риски.

С начала кампании по вакцинации населения от Covid-19 в Москве уже привились свыше 700 тысяч человек. Каждый день в мегаполисе прививку от коронавируса делают 10-15 тысяч человек.

Сделать прививку в столице можно в городских поликлиниках или мобильных пунктах вакцинации. Причем мобильные пункты вакцинации от Covid‑19 являются самыми популярными среди москвичей.