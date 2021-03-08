РИАМО - 8 мар. Временные пункты вакцинации от коронавируса популярнее классических среди жителей столицы, так, к примеру, в ГУМе прививаются порядка 250-300 человек в день, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы видим, что у нас временные пункты (вакцинации от коронавируса - ред.) дают гораздо большую проходимость, чем пункты вакцинации (в поликлиниках - ред.). До 400 человек у нас приходило в ГУМ ежедневно и сейчас это не меньше 250-300 человек. Это в принципе в два раза больше, чем приходящих людей в классический пункт вакцинации», — сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Ракова сообщила, что с начала прививочной кампании в столице свыше 700 тысяч человек уже вакцинировались от коронавируса.

Вакцинация стартовала в столице 5 декабря 2020 года. На сегодняшний день на базе городских поликлиник работают 100 прививочных пунктов, где можно пройти вакцинацию от коронавируса. Привиться можно в одной из точек, где работают мобильные бригады вакцинации. Они принимают в ГУМе, ВДНХ, театре «Геликон Опера», фудмолле «Депо», во флагманском офисе «Мои Документы» в ТРЦ «Афимолл Сити», «Европейском», «Гагаринском» и «Ривьере».

Для вакцинации необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Процесс занимает порядка 40 минут. В день первой прививки врач по согласованию с жителем назначает дату для второго этапа вакцинации через 21 день.

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Текстовая трансляция

8 МАРТА

- Рынок труда Москвы пострадал из‑за пандемии коронавируса. В настоящее время уровень безработицы уже опустился и составил 0,8-0,9%.​

- Ракова заявила, что Москва готова к возможному подъему заболеваемости Covid‑19. Временные госпитали останутся в столице до конца 2021 года.

- Антитела к коронавирусу имеют до 43% москвичей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова:

В Москве официально переболело, то есть внесены в ковидный регистр, более миллиона человек. <…> Мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета, антитела G на сегодняшний день имеют в среднем 42-43% москвичей», — сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24»

- Мобильные пункты вакцинации от Covid‑19 являются самыми популярными среди москвичей. В ГУМе прививаются порядка 250-300 человек в день.

- Более 700 тыс человек привились от коронавируса в Москве. С начала пандемии в городе зафиксировали 991 816 случаев заражения Covid‑19.

- 1037 пациентов вылечились после коронавируса в Москве за сутки. Общее количество выздоровевших выросло в городе до 912 146.

- За сутки в России зарегистрировали 10 253 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 746 больных. В Москве - 1421.