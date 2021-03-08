РИАМО - 8 мар. Специалисты отремонтируют отделение почты, которое находится по адресу: Москвы, 5-й квартал, дом 24, объект оборудуют новой техникой и обновят снаружи, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Внутренний блок работ предусматривает замену перегородок и покрытия полов, устройство модульных и реечных подвесных потолков, очистку и покраску стен, частичную замену их облицовки. В помещениях установят двери, в том числе металлические противопожарные, заменят кассовое окно», — сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Специалисты обновят фасад здания, приведут в порядок цоколь, установят новые окна и двери. Также будет создана новая система очереди, включающая современный программно-аппаратный комплекс, в который войдут сервер, коммутатор и терминал.

Кроме того, здание будет оборудовано пандусом, визуальной информацией и другими удобствами для людей с ограниченными возможностями. Инженерные системы отремонтируют, заменят канализацию, внутренний водосток, отопление и вентиляцию.​