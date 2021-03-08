РИАМО - 8 мар. Три школы, шесть учебных корпусов, два блока начальных классов, гимназию и три детских сада планируется ввести в эксплуатацию в Москве в 2021 году, сообщается на официальном сайте Москвы.

«Среди объектов — уникальная школа в районе Левобережный на 1900 мест, которая станет одной из самых больших в Москве. Здесь дети будут чувствовать себя комфортно. Верхний этаж отведут под умные классы, где обустроят медицинские и технологические кабинеты, ИТ-классы, будут использовать раздвижные перегородки, трансформируемое пространство, — то есть будет все, что нужно для современной школы», - сказал руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

В школе будет сделано три разных входа — для 2-4 классов, 5-7 и 8-11 классов. Кроме того, в здании будет 28 учебных кабинетов и актовый зал на 900 мест, три спортивных зала, фотокиностудия и помещения для робототехники.

Загрутдинов добавил, что в стадии строительства находится 24 объекта образования на 10 995 мест, в том числе семь дошкольных учреждений, 17 школ и пристроек.​