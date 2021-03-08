РИАМО - 8 мар. С 9 по 14 марта для посетителей столичные парки проведут новые экскурсии, лекции, выставки и концерты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Забраться на башню дворца, посетить концерт испанской музыки и узнать, где промышляли разбойники, можно на мероприятиях в парках столичного департамента культуры. С 9 по 14 марта посетителей ждут занимательные экскурсии, новые выставки под открытым небом и лекции по истории и изобразительному искусству», - говорится в сообщении.

Так, 11 марта в 15:30 в усадьбе Измайлово расскажут об истории создания Николаевской военной богадельни. 12 марта в 11:00 и 13:00 всех желающих научат с помощью смешанной техники рисовать пейзаж, портрет и натюрморт.

14 марта музей-заповедник «Коломенское» проведет экскурсию «Крыши, парящие над землей». А 13 марта в 13:00 в Хлебном доме музея-заповедника «Царицыно» пройдет бесплатная экскурсия по выставке «Керамика. Парадоксы». Кроме того, в музее-заповеднике состоится концерт камерной музыки «Рандеву по-испански». В парке «Сокольники» предлагают ознакомиться с криминальной стороной жизни в рамках экскурсии «Криминальные Сокольники: преступления, кутеж и курьезные случаи».

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Онлайн-программа

Для тех, кто хочет провести свой досуг дома и с пользой, столичные парки подготовили онлайн-программу.

«Сокольники» проведут мастер-класс по вокальному мастерству. Занятия пройдут на платформе Zoom 10 марта 17:00 до 19.00 и 11 марта с 15:00 до 17:00.

Музей-усадьба «Кусково» 10 марта в 13:00 покажет видеосюжет «Усадьба Кусково — звезда кинематографа», а в парке «Северное Тушино» ко Дню работника культуры совместно со студентами Института кино и телевидения подготовили специальный проект — цикл видеосюжетов «О кино в парке».

Для тех, кто хотел заняться йогой, 12 марта в 12:00 на страницах в социальных сетях парка «Ходынское поле» пройдут тематические уроки.

Воронцовский парк продолжит цикл онлайн-лекций «Великие женщины на полотнах художников». 12 марта в 18:00 искусствовед Натали Бродери расскажет слушателям об англосаксонской графине леди Годиве. Лекция «Дафна Дюморье «Ребекка» пройдет 9 марта в 12:00. А 11 марта в 18:00 пройдет лекторий про магазины купца Елисеева.

Уроки по иностранному языку организуют Парк Горького и сад имени Баумана на свои страницах в социальных сетях. Кроме того, 13 марта покажут видео по итальянскому языку и 14 марта станет доступен бесплатный курс испанского языка «Испанский экспресс».​