РИАМО - 8 мар. Столичная прокуратура организовала проверку после обнаружения тела мальчика 2014 года рождения в квартире на юге Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, 8 марта в квартире жилого дома на Пролетарском проспекте нашли тело 6-летнего мальчика с телесными повреждениями. В квартире также находился отец ребенка — мужчина 1981 года рождения.

«В ходе прокурорской проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Результаты расследования уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), поставлены прокуратурой на контроль.