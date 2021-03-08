РИАМО - 8 мар. На этой неделе в Москву и Московскую область вернутся морозы, температура в ночные часы дойдет до минус 20 градусов, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«На этой неделе морозы придут в Московский регион. Во вторник, среду и четверг в ночные часы температура воздуха составит до минус 20 градусов, днем — не выше минус 10 градусов. При этом осадков почти не будет», — сказал Синенков.

Он добавил, что уже с пятницы в регион придет атлантический циклон, который принесет с собой небольшое потепление.

В субботу и воскресенье температура воздуха составит от 0 до плюс 2 градусов. Также возможен мокрый снег с дождем.

Вернется ли зима в Московский регион: прогноз погоды на март 2021>>