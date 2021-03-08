РИАМО - 8 мар. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело после убийства ребенка в доме на Пролетарском проезде на юге Москвы, сообщила РИАМО представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

«В ночь с 7 на 8 марта в квартире одного из жилых домов <...> обнаружено тело малолетнего ребенка 2014 года рождения с признаками насильственной смерти», — сказала Иванова.

Под подозрение попал отец ребенка, который находился в момент его гибели в квартире.

Мужчину 1981 года рождения доставили в подразделение СК. Сейчас с ним проводят необходимые следственные действия. Расследование по уголовному делу продолжается.

Женщину и троих детей убили в Ликино‑Дулеве>>