РИАМО - 8 мар. В Москве и Московской области за прошедшие сутки выпало около 18% от месячной нормы осадков, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«За 12 часов в Москве выпало 12 миллиметров осадков, высота снежного покрова увеличилась на 8 сантиметров и составила 48 сантиметров», — сказал Синенков.

В Центральной России ранее местами прошли снегопады и метели, местами видимость ухудшалась до 1 км. Порывы ветра достигали 12-17 м/с.

В середине следующей недели жителей столицы и Московской области ожидает похолодание до минус 21 градуса, а затем будет потепление до плюс 8 градусов.

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