РИАМО - 8 мар. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины и троих ее внуков в подмосковном Ликино-Дулеве, им оказался 32-летний родственник погибших, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области.
Тела 45-летней женщины, а также троих детей, одному из которых было восемь лет, а еще двоим по два года, обнаружили в квартире в Ликино-Дулеве 7 марта. У них нашли множественные ножевые ранения.
«Допросить подозреваемого <...> не представилось возможным ввиду его неадекватного поведения. Он направлен на проведение медицинского освидетельствования», — говорится в сообщении.
На место происшествия была направлена следственно-криминалистическая группа, в которую вошли самые опытные сотрудники ГСУ СК РФ по Подмосковью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ход расследование поставлен на контроль исполняющего обязанности руководителя подмосковного ГСУ СК Александра Старикова.
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