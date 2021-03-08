РИАМО - 8 мар. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины и троих ее внуков в подмосковном Ликино-Дулеве, им оказался 32-летний родственник погибших, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Тела 45-летней женщины, а также троих детей, одному из которых было восемь лет, а еще двоим по два года, обнаружили в квартире в Ликино-Дулеве 7 марта. У них нашли множественные ножевые ранения.

«Допросить подозреваемого <...> не представилось возможным ввиду его неадекватного поведения. Он направлен на проведение медицинского освидетельствования», — говорится в сообщении.

На место происшествия была направлена следственно-криминалистическая группа, в которую вошли самые опытные сотрудники ГСУ СК РФ по Подмосковью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ход расследование поставлен на контроль исполняющего обязанности руководителя подмосковного ГСУ СК Александра Старикова.