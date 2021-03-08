РИАМО - 8 мар. Возгорание ликвидировали в квартире дома на Енисейской улице столицы, пожарные спасли семь человек, один из них пострадал и был передан медикам, сообщается на сайте ГУ МЧС России по городу Москве.

В понедельник в 01:37 в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по городу Москве поступило сообщение о возгорании в доме №16/21 по улице Енисейской.

«Оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения обнаружили возгорание в одной из квартир на 4 этаже 4-этажного жилого здания. Происходило возгорание личных вещей и мебели», – говорится в сообщении.

В 02:03 пожар был локализован, а в 02:08 - ликвидирован.

Всего при пожаре спасли семь человек, серди них - два грудных ребенка. Один человек пострадал: он был в горящей квартире. Его передали медикам.