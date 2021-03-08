РИАМО - 8 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Международным женским днем, он подчеркнул, что знания и талант женщин всегда востребованы в различных сферах деятельности.

«Милые женщины! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем. 8 Марта - праздник любви, нежности и красоты. Вы дарите жизнь и наполняете ее смыслом, вдохновляете нас на большие дела и благородные поступки, приносите в мир гармонию и доброту», – написал Собянин в своем Instagram-аккаунте.



Он подчеркнул, что женщины ярко проявляют себя в культуре, науке и других сферах, где требуется творить и открывать новое. Их знания, талант, безупречный деловой стиль востребованы в бизнесе, экономике и на госслужбе.

«И, конечно, невозможно переоценить роль москвичек в развитии социальной сферы. Учить, лечить, заботиться – это работа, которую вы всегда делаете с душой и на совесть. Пусть замечательный весенний праздник подарит вам много цветов, улыбок и приятных сюрпризов», – добавил мэр.

Он пожелал жительницам Москвы крепкого здоровья, благополучия, любви, красоты и счастья.

В Международный женский день в столице для дам подготовили праздничные мероприятия. Так, в здании Северного речного вокзала для женщин проведут мастер-классы по этикету и флористике, в Московском зоопарке – квест, посвященный семейству кошачьих. В Парке Горького в 12:00 начнутся праздничные забеги с тюльпанами. Бесплатные обзорные экскурсии «Женские образы ВДНХ» проведут по территории выставки.

Женщинам будут дарить цветы на вокзалах, станциях метро, бульварах, площадях и в скверах, а также в городских парках. К акции «Вам, любимые» присоединятся известные артисты.

Около 500 праздничных плакатов украсили улицы Москвы в честь 8 Марта, поздравления размещены на городских билбордах, остановках и афишных стендах.