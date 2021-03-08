РИАМО - 8 мар. Главархив Москвы опубликовал тематические фотографии, посвященные Международному женскому дню, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» появился фотоальбом «Любимые». В нем Главархив представил снимки российских женщин с конца XIX века до наших дней. Они показывают, как менялся образ женщины со временем, чем занимались и как отдыхали женщины», - говорится в сообщении.

В экспозиции есть фотографии 1900 года, где изображена Маша Менкель, а еще на одной – жительница подмосковной деревни Марьино.

На следующих снимках акцент сделан на профессиональной реализации женщина. На фотографии изображена пианистка и педагог Ольг Гнесина. А снимки советских времен демонстрируют женщин, которые работают на стройках или кладут асфальт.

Также в рамках экспозиции представлена подборка, посвященная прошлогоднему фестивалю «Вам, любимые».​