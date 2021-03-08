РИАМО - 8 мар. К Международному женскому дню губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды представительницам прекрасного пола за самоотверженные героические поступки, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

На торжественное мероприятие, приуроченное к 8 Марта, были приглашены женщины-ветераны войны и труда, многодетные матери, представительницы образовательных учреждений, организаций здравоохранения, культуры, промышленных предприятий, сельского хозяйства, спорта, сотрудницы правоохранительных органов, общественных организаций, служащие Российской армии и жены военнослужащих. На мероприятии состоялась церемония вручения государственных и областных наград.

«Хочу пожелать всем вам любви, чтобы дети всегда радовали, чтобы у вас были силы на преодоление трудностей. В этом зале находятся удивительные женщины, которые добиваются добрых целей. Хочу вам выразить слова благодарности», - сказал губернатор.

Глава региона выделил 11-летнюю девочку Василису Языкову, которая спасла человека. В декабре 2019 года она вытащила ребенка, провалившегося под лед.

«Мы с одноклассницей возвращались домой и по пути зашли на детскую площадку. Рядом у нас пруд, мы увидели, что там с собакой гуляет девочка. Она начала прыгать и провалилась. Я подползла и вытащила ее на берег. Затем мы проводили девочку до дома», - рассказала девочка.

Воробьев вручил Василисе Орден «За доблесть и мужество». Девочка учится в кадетском классе. Примечательно, что она из многодетной семьи — в 2018 году семья Языковых получила знак «Материнская слава».

Такой же награды в этот раз была удостоена Марина Рослякова из Ивантеевки, которая воспитывает семерых детей. Последние - двойняшки Валя и Володя - появились на свет в 2019 году. В тот же год Марина стала победителем областного конкурса «Мамы Подмосковья ТОП-10».

Также санитарка Ногинской ЦРБ Ирина Шляхова была удостоена Ордена Преподобного Сергия Радонежского. Ранее девушка работала бортпроводницей, но решила сменить голубое небо на «красную зону», когда узнала, что инфекционному госпиталю срочно требуются сотрудники.

«Я пришла в начале первой волны, в мае. Ни о чем не жалею, мне все очень нравится. А небо… Не исключаю, что еще вернусь», - сказала Шляхова.

Указом президента РФ за большой вклад в борьбу с коронавирусом, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, Орденом Пирогова награждена врач-инфекционист Солнечногорской центральной районной больницы Наталья Варварова.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено главному врачу Жуковской городской клинической больницы Лилии Бусыгиной. Медалью Луки Крымского награждена фельдшер Московской областной станции скорой медицинской помощи Инна Чеснокова.

За многолетнюю плодотворную деятельность и большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено директору Черноголовской детской школы искусств имени Е.П. Макуренковой Ольге Агроскиной.

За вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и высокий профессионализм, проявленный при исполнении врачебного долга, почетной грамотой Президента Российской Федерации награждена главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

«В период пандемии были некоторые сложности, но со стороны нашего губернатора мы встретили полное понимание. Программа по передвижению доноров, по организации процесса сдачи крови была им поддержана, и благодаря этому мы достигли успеха. Андрей Юрьевич - понимающий руководитель и огромное ему спасибо, мы - его команда. Активная фаза донорства у нас не заканчивалась. Сейчас мы не только вернулись к прежним темпам, а идем с превышением», - сказала Аппалуп.

Благодарность президента России также была объявлена главной акушерке Щелковского перинатального центра Светлане Соколовой. За большой вклад в борьбу с Covid-19 Орденом Преподобного Сергия Радонежского была отмечена заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Московской области, заместитель главного государственного санитарного врача по региону Марина Костина.

Почетное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации» присвоено главному технологу компании «Ирекс» из Люберец Людмиле Акжигитовой.

За создание уникальных проектов и большой вклад в развитие театрального искусства Орден «За заслуги перед Московской областью» III степени вручен заслуженной артистке России, художественному руководителю Московского областного государственного театра юного зрителя Нонне Нестеровой-Гришаевой.

«Я считаю, что это наша общая награда - всего коллектива. За семь лет моего руководства театром это уже третья награда от Андрея Юрьевича. Я думаю, что если меня награждают, то не зря занимаю эту должность», - сказала Гришаева.

Орденом Преподобного Сергия Радонежского также награждена полковник внутренней службы, начальник Управления информации и общественных связей Главного Управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный архивист Московской области» присвоено ведущему научному сотруднику Центрального государственного архива Московской области Татьяне Варгиной. Также почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Московской области» присвоено машинисту насосных установок компании «Аквасток» из Воскресенска Ольге Пуховой.

Почетное звание «Заслуженный работник образования Московской области» присвоено директору гимназии № 18 имени И.Я. Илюшина в Королеве Ларисе Ялышевой. Почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Московской области» присвоено социальному работнику Талдомского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Валентине Букиной.

Почетное звание «Заслуженный работник промышленности Московской области» присвоено заместителю генерального директора компании «Кампо» из Орехово-Зуевского округа Ирине Калмыковой. Почетное звание «Заслуженный работник средств массовой информации Московской области» присвоено директору - главному редактору Чеховского информационного агентства Московской области Татьяне Евдокимовой.

Кроме того, почетное звание «Заслуженный спасатель Московской области» присвоили спасателю поисково-спасательного отряда Московской областной противопожарно-спасательной службы в Дубне Валентине Сутягиной. Почетное звание «Заслуженный строитель Московской области» присвоено инженеру строительной компании «Триумф» в Подольске Людмиле Миносянц.

Почетной грамотой губернатора Московской области награждены: руководитель расчетно-сметного управления компании «Стройтрансгаз» Юлия Семенова, водитель автобуса Истринского филиала компании «Мострансавто» Антонина Мищенко, директор Единого миграционного центра Московской области Татьяна Куприна, председатель региональной общественной организации «Ассоциация замещающих семей Московской области» из Рузского округа Ирина Рудницкая.

8 марта женщины и дети смогут бесплатно посетить государственные музеи в Подмосковье. Также в честь праздника в регионе проведут различные мероприятия.

Кроме того, в общественном транспорте в праздничный день прозвучат поздравления, женщин ожидают сюрпризы, которые для них подготовили перевозчики. В электропоездах и на станциях прозвучат поздравления с 8 Марта от известных артистов и музыкантов.​