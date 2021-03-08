РИАМО - 8 мар. Специалисты разобрали завалы частного дома в Серпухове, в котором 7 марта произошел хлопок бытового газа, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«Специалисты завершили работы по разбору завалов частного дома», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавших, кроме ребенка, нет.​

В частном доме в деревне Лукьяново городского округа Серпухов 7 марта произошел хлопок газо-воздушной смеси, несущие конструкции частично обрушились. При этом возгорания не последовало. В результате инцидента пострадала девочка. Ее извлекли из-под завалов и направили в ожоговый центр Люберецкой областной больницы.

Администрация городского округа взяла на контроль вопрос о расселении жильцов дома, где произошел хлопок газа.

На место происшествия была направлена следственно-криминалистическая группа. Следственным отделом по Серпухову ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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