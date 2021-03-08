РИАМО - 8 мар. В многоквартирном доме, который находится по адресу: городской округ Пушкино, микрорайон Мамонтовка, улица Рабочая, дом 12Б, произошел пожар, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение квартиры на первом этаже жилого многоквартирного дома на площади 15 кв м, угрозы распространения нет», - говорится в сообщении.

В 14:50 специалисты локализовали пожар на площади 15 кв м. В 14:55 открытое горение было ликвидировано. В 15:10 спасатели ликвидировали последствия пожара.​