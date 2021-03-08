РИАМО - 8 мар. В Москве и Московской области температура воздуха в понедельник составит минус 7 – минус 5 градусов, возможен небольшой снег, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Температура воздуха в Москве составит минус 7 – минус 5 градусов, по области — минус 10 – минус 5 градусов», - говорится в сообщении.

Скорость северо-западного ветра составит 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 70%.​

Согласно данным синоптиков, на этой неделе в регионе похолодает. Пика похолодание достигнет 11 марта.