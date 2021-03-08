РИАМО - 8 мар. Женщинам, которые временно не состоят в отношениях, 8 Марта не стоит размышлять о своем одиночестве, лучше повеселиться в компании подруг или устроить себе личный праздник, сообщила РИАМО психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

«Женщина без супруга или возлюбленного совершенно не обязательно одинока. У нее может быть много друзей, родственников, коллег, с которыми она отпразднует этот день и получит поздравления, ведь она - женщина и этот факт не зависит от наличия или отсутствия партнера. Нормально, когда в компании есть и пары, есть и люди без пары, все веселятся и даже знакомятся», - сказала Панова.

По ее словам, хорошо повеселиться в главный женский праздник можно и в компании подруг.

«У одинокой женщины могут быть подруги, которые тоже пока не в отношениях, и почему бы им не сходить куда-то - на выставку или на каток, кому что по душе», - отметила эксперт.

Если настроения выходить в люди нет, то не нужно себя ломать в угоду стереотипам, считает психотерапевт.

«Можно провести этот день наедине с самым дорогим человеком, который никогда вас не оставит - с самой собой, и делать все, что душе приятно», - заключила Панова.