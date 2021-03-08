РИАМО - 8 мар. При хлопке бытового газа в частном доме, который находится в деревне Лукьяново городского округа Серпухов, пострадала девочка, сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.

«Из-под обрушенных частей дома извлечена девочка в сознании, диагноз – термические ожоги первой, второй и третей степени 70% тела», - говорится в сообщении.

Ребенка отправили скорой помощью в ожоговый центр Люберецкой областной больницы.

По данным жильцов и соседей, в доме под завалами больше людей нет.​

Инцидент произошел вечером 7 марта. В частном доме в деревне Лукьяново произошел хлопок газо-воздушной смеси, несущие конструкции частично обрушились. Возгорания не последовало.

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