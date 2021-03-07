РИАМО - 7 мар. В доме в Серпухове произошел хлопок газо-воздушной смеси, несущие конструкции дома частично обрушились, несколько человек пострадали, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Ранее в МЧС сообщили о возгорании в жилом доме в деревне Лукьяново, дом 115.
В результате частично разрушились несущие конструкции дома. Возгорания не последовало. Несколько человек пострадали.
ЧП произошло в двухэтажном электрифицированном и газифицированном доме.
На месте работают 34 человека и 10 единиц техники.
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