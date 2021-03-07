РИАМО - 7 мар. Подмосковная прокуратура взяла на особый контроль расследование уголовного дела об убийстве женщины и троих детей в Ликино-Дулеве, начата проверка, сообщается на сайте ведомства.

В воскресенье в квартире на улице Степана Морозкина в Ликино-Дулеве были обнаружены тела женщины, ребенка 8 лет и двух детей в возрасте 2 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«Прокуратурой области организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего, проведение которой поручено Орехово-Зуевской городской прокуратуре», - говорится в сообщении.

По поручению исполняющего обязанности прокурора Подмосковья Андрея Ганцева на место ЧП выехали зампрокурора региона Олег Черсков и Орехово-Зуевский городской прокурор Владимир Бусыгин. Они будут координировать деятельность правоохранительных органов на месте трагедии.

Данное дело также взял на личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

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