РИАМО - 7 мар. Подмосковная прокуратура взяла на особый контроль расследование уголовного дела об убийстве женщины и троих детей в Ликино-Дулеве, начата проверка, сообщается на сайте ведомства.
В воскресенье в квартире на улице Степана Морозкина в Ликино-Дулеве были обнаружены тела женщины, ребенка 8 лет и двух детей в возрасте 2 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
По поручению исполняющего обязанности прокурора Подмосковья Андрея Ганцева на место ЧП выехали зампрокурора региона Олег Черсков и Орехово-Зуевский городской прокурор Владимир Бусыгин. Они будут координировать деятельность правоохранительных органов на месте трагедии.
Данное дело также взял на личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
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