РИАМО - 7 мар. Специалисты прокуратуры проведут проверку в связи с пожаром в многоквартирном доме в городском округе Пушкинский, в результате возгорания погибла женщина, сообщается на сайте ведомства.
В воскресенье загорелась квартира по адресу: городской округ Пушкинский, микрорайон Мамонтовка, улица Рабочая, дом 12 Б. В результате ЧП погибла женщина, также еще одна женщина и двое детей были госпитализированы.
«Прокуратура Московской области поручила Пушкинской городской прокуратуре провести проверку в связи с пожаром в многоквартирном доме», - говорится в сообщении.
В ходе организованной проверки будут установлены причины данной трагедии.
Площадь пожара в квартире составила 15 квадратных метров. Пожарные тушили возгорание почти пять часов.
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