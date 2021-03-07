РИАМО - 7 мар. Специалисты прокуратуры проведут проверку в связи с пожаром в многоквартирном доме в городском округе Пушкинский, в результате возгорания погибла женщина, сообщается на сайте ведомства.

В воскресенье загорелась квартира по адресу: городской округ Пушкинский, микрорайон Мамонтовка, улица Рабочая, дом 12 Б. В результате ЧП погибла женщина, также еще одна женщина и двое детей были госпитализированы.

«Прокуратура Московской области поручила Пушкинской городской прокуратуре провести проверку в связи с пожаром в многоквартирном доме», - говорится в сообщении.

В ходе организованной проверки будут установлены причины данной трагедии.

Площадь пожара в квартире составила 15 квадратных метров. Пожарные тушили возгорание почти пять часов.