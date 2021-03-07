РИАМО - 7 мар. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства женщины и троих детей в Ликино-Дулеве, сообщается на сайте СКР.

В воскресенье в квартире в Ликино-Дулеве были найдены тела 45-летней женщины и троих детей, у них обнаружили множественные колото-резанные ранения. Возбуждено уголовное дело.

«Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, а также поставил ход расследования уголовного дела на личный контроль», - уточняется в сообщении.

На месте трагедии в квартире работает следственно-криминалистическая группа, которая состоит из числа опытных сотрудников регионального главка СК России.

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