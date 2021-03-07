РИАМО - 7 мар. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины и троих детей в квартире подмосковного Ликино-Дулева, их нашли с колото-резаными ранами, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

В воскресенье правоохранителям поступило сообщение об обнаружении в квартире в Ликино-Дулеве тел 45-летней женщины, 8-летнего ребенка и двоих 2-летних детей с множественными колото-резаными ранениями.

«Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-криминалистическая группа из числа опытных сотрудников ГСУ СК России по Московской области. Возбуждено уголовное дело по факту убийства четырех человек, трое из которых дети», - говорится в сообщении.

Специалисты устанавливают все обстоятельства данной трагедии.

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