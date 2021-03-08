РИАМО - 8 мар. В Международный женский день в Подмосковье и столице для дам подготовили праздничные мероприятия, а также они могут посетить ряд музеев бесплатно.

Международный женский день стал официальным праздником в РФ в 1966 году. Он еще популярен в Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстане, Монголии и других странах мира.

Поздравления от известных людей прозвучат в транспорте

На электричках, в метро, автобусах, аэроэкспрессах, на станциях железной дороги, в аэропортах женщин поздравят с 8 Марта. Праздничные пожелания и теплые слова прозвучат от Михаила Боярского, Валерия Сюткина, Сергея Безрукова и других известных людей.

Кассиры на железнодорожных станциях Химки, Клин, Подсолнечная будут дарить женщинам открытки. На крупных столичных вокзалах дамам будут вручать сладкие сувениры.

На автовокзалах и автостанциях «Мострансавто», на входе в Северный речной вокзал женщинам подарят букеты цветов.

Мастер-классы и квесты

В здании Северного речного вокзала для женщин проведут мастер-классы по этикету и флористике, в Московском зоопарке – квест, посвященный семейству кошачьих. В Парке Горького в 12:00 начнутся праздничные забеги с тюльпанами. Бесплатные обзорные экскурсии «Женские образы ВДНХ» проведут по территории выставки.

В сервис Russpass загрузили праздничный маршрут по Москве в честь 8 Марта «Городские девчонки». Женщинам предлагают посетить «Парк ремесел» на ВДНХ, «Аптекарский огород», парк «Зарядье».

В павильоне Московских центральных диаметров состоятся мастер-классы по созданию экосистемы из живых растений в бутылке. В «Кофемании» на Большой Никитской женщинам будут дарить карты «Тройка», на которых можно напечатать свое имя.

Мастер-класс «Шерстяное валяние» и квест «Знакомьтесь, Экспонариум!» пройдут в музее «Новый Иерусалим». В музее-заповеднике «Мелихово» покажут спектакль о мужчине и женщине «Скамейка».

Вход во все государственные музеи на территории Подмосковья в честь праздника сделали бесплатным для женщин и детей.​

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