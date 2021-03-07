РИАМО - 7 мар. В подмосковном Ликино-Дулеве найдены убитыми женщина и трое ее детей, специалисты выясняют причины происшествия, сообщает ТАСС.

«Тела женщины и троих ее детей найдены в Ликино-Дулеве. По предварительным данным, их убили», - сказал источник агентства в правоохранительных органах.

Причины смерти четырех человек устанавливают специалисты, также они выясняют, кто был причастен к данной трагедии.

Представитель прокуратуры Подмосковья Наталья Григорьева уточнила, что по указанию исполняющего обязанности прокурора области Андрея Ганцева для координации действий правоохранителей на место трагедии выехали зампрокурора региона Олег Черсков и Орехово-Зуевский городской прокурор Владимир Бусыгин.

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