РИАМО - 7 мар. В середине следующей недели жителей столицы и Московской области ожидает похолодание до минус 21 градуса, а затем будет потепление до плюс 8, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Восьмого марта температура воздуха составит минус 9 – минус 7 градусов ночью, днем – минус 5 – минус 3. Девятого марта начнется похолодание, ночью температура воздуха опустится до минус 16 – минус 14 градусов, а днем –прогнозируется минус 10 – минус 8.

В регионе 10 марта температура воздуха в ночные часы будет минус 19 - минус 17, а днем – минус 11 – минус 9 градусов. Пика похолодание достигнет 11 марта, ночью температура воздуха прогнозируется в пределах от минус 21 до минус 16 градусов, днем – минус 8 – минус 3.​

Потепление начнется с 12 марта. Ночью будет еще холодно - минус 17 – минус 12. А днем температура поднимется до минус 2 – плюс 3 градусов. 13 марта воздух ночью может прогреться до плюс 2 градусов, а днем ожидается плюс 3-8.

Осадки прогнозируются только в начале и в конце недели.

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