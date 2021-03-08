РИАМО - 8 мар. В столице в Международный женский день оставить машину можно будет бесплатно на всех парковках, кроме парковочных мест со шлагбаумом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Просим автомобилистов быть внимательными при парковке и не забывать следовать указаниям дорожных знаков, несмотря на праздничный день», — отмечается в сообщении.

Автолюбители могут обратиться по всем вопросам, связанным с парковочным пространством города, в контакт-центр по телефону: +7 (495) 539-54-54, с мобильного— 3210.

В следующий раз оставить автомобиль бесплатно на парковках мегаполиса можно будет 1, 3, 9 и 10 мая. Платными будут только те парковки, на которых установлен шлагбаум.